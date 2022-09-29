В Хабаровском крае продолжаются мероприятия, направленные на недопущение распространения COVID-19. В ближайшее время сделать прививку от коронавируса можно будет интрназальной вакциной. Об этом было заявлено на заседании краевого штаба по борьбе с СOVID-19.

Как было отмечено на заседании, вторую неделю на территории региона наблюдается снижение заболеваемости, количество выздоровевших за сутки превышает количество заболевших, уровень госпитализаций не превышает 2%. По словам министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко, сейчас важно продолжать профилактику, чтобы сохранить наметившуюся тенденцию.

— Мы по-прежнему рекомендуем соблюдать в поликлиниках масочный режим, а в детских организациях проводить «утренние фильтры». Нельзя снижать и темпы вакцинации. К настоящему времени от коронавируса привито 715 тысяч человек. В ближайшее время у жителей края появится возможность сделать прививку назальным способом, — добавил Юрий Бойченко.

В крае ожидается поставка специальных распылителей — интраназальная вакцина быстро и безболезненно вводится в организм через нос. Эксперты говорят о большой эффективности такого метода, так как заражение коронавирусом происходит при вдыхании вирусных частиц. По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в регионе по-прежнему выявляют штамм «Омикрон».

— Мы знаем, что на западе страны уже несколько недель выявляют новую разновидность штамма «Омикрон» – «Кентавр». Он характеризуется высокой степенью заразности и проявляется как ОРВИ. Но у нас эта разновидность не отмечена, выявляем уже знакомый нам «Омикрон», — добавила главный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Па данным министерства здравоохранения края, заболеваемость коронавирусом смещается в северные районы. В Центральных районных больницах Бикинского, Амурского и им Лазо районов добавили «ковидные» койки. Всего в 6 медицинских организациях края организовано 190 коек для пациентов с коронавирусом. В зоне риска взрослые старше 70 лет. В тяжелом состоянии на данный момент находится 28 пациентов «ковидных» госпиталей.

Отметим, что всего в крае открыто 143 мобильных пункта вакцинации. Более стойкий иммунитет у человека к какому-либо вирусу вырабатывается именно через вакцинацию. Если говорить о COVID-19, то для поддержания высокого титра антител рекомендуется проходить иммунизацию каждые 6 месяцев. Для сдерживания распространения COVID-19 необходимо достигнуть 80% коллективного иммунитета в регионе. Именно при таких показателях циркуляция вируса сходит на минимум и практически прекращается.