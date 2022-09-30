Ситуацию в промышленности края в условиях санкций обсудили на V Общероссийском конгрессе инженеров «Наука – Инженер – Промышленность», который 29–30 сентября проходит в Комсомольске-на-Амуре. Центральными темами дискуссии стали практики импортозамещения на предприятиях региона, перспективы реверс-инжиниринга, проектирования и изготовления комплектующих в различных отраслях экономики.

В режиме видеоконференции к участникам обсуждения присоединился Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике, руководитель «ESG-проекта промышленной реновации «Браунфилд», член Правления Торгово-промышленной палаты России. Он ответил на актуальные вопросы по реновации промышленных предприятий.

– Сегодня в России формируется новое отраслевое направление, включающее комплексную реновацию и технологическую модернизацию промышленных объектов в государственных масштабах с соблюдением ESG-стандартов. Это направление за счет ответственного инвестирования позволяет освободить промышленные предприятия от непрофильных активов, реализовать проекты технологического развития и создать в городе пространства комфорта, – отметил Владимир Гамза.

Отдельно в рамках сессии был рассмотрен вопрос организации производства на территории края легкомоторного самолета «Байкал» как части промышленного авиакластера Дальнего Востока.

– Правительство региона совместно с компанией «Байкал инжиниринг» активно работает над реализацией проекта «Байкал на Амуре», что безусловно является импортозамещающей политикой. В планах к 2030 году выпустить более 100 легкомоторных самолетов. При этом помимо сборочного производства, будут созданы учебно-производственный комплекс, площадка «Кибердром» и центр роботизации. Работа ведется на базе ТОР «Комсомольск». Земельный участок подобран, объекты инфраструктуры определены. В этом году самолет «Байкал» уже совершил свой первый полет. К 2023-му будет готов второй летный образец. Также разрабатывается отечественный двигатель, – рассказал руководитель проекта ООО «Байкал Инжиниринг» по размещению производства на Дальнем Востоке Александр Миногин.

Еще одна важная тема площадки – меры государственной поддержки в условиях санкционного давления. До конца года промышленники региона могут возместить часть расходов по уплате процентов по кредитам с помощью грантов Фонда развития промышленности края. При этом можно компенсировать до 90% таких затрат, но общий размер обязательств одной компании по кредитному договору не должен превышать 250 млн рублей. Об этом рассказал директор регионального фонда Александр Шаповалов.

На мероприятии также были рассмотрены успешные кейсы предприятий в сфере импортозамещения, проанализирован опыт участия в производственной кооперации и определены инструменты государственной поддержки предприятий в условиях санкций. Все участники отметили, что импортозамещение является ключевым моментом для решения текущих проблем в промышленности региона, в котором есть все условия для развития отрасли.