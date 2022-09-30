Потепление придет в Хабаровский край на будущих выходных. По прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах днем воздух прогреется до +24 градусов. На севере будет холоднее, но тоже комфортно — до +15 градусов. Ночью температура по краю в среднем опустится до +6…+8 градусов. При этом почти по всем районам могут пройти кратковременные дожди.

В Хабаровске в субботу и воскресенье днем ожидается до +18…+20 градусов, без осадков.

Как уже предупредили спасатели, плюсовые отметки могут способствовать росту природных пожаров. Так, после долгого затишья, когда с августа в регионе не было возгораний, сейчас появились первые очаги. Сегодня лесоохрана ликвидирует один пожар в Амурском районе в 1 км от села Малмыж. Известно, что его причиной стала халатность местных жителей. Именно поэтому специалисты заранее предупреждают население о необходимости соблюдения противопожарных правил. Сообщать об обнаруженных пожарах можно по телефону «горячей линии»: 8-800-100-94-00.

На реках Хабаровского края в настоящий момент ситуация складывается благополучно. Амурский паводок покинул территорию региона, не оставив серьезных последствий. Подтопленными остаются лишь 6 участков внутрипоселковых дорог в Комсомольском и Ульчском районах, жилье не пострадало. Также подтопление поймы сохраняется на Нижнем Амуре, на Уссури, на реках Кур, Тунгуска и Амгунь.

На Амуре у Хабаровска уровень реки в прошедшие сутки составил 241 см при неблагоприятном пороге в 450 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см.

Специалисты напоминают, что при нештатных ситуациях, а также в случае каких-либо угроз жизни или здоровью необходимо звонить на единый номер вызова оперативных служб «112».