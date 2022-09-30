В августе 2022 года инициативная группа жителей Кировского района приняла решение о создании народной дружины «Арсенал».

Решением Хабаровской городской думы за «Арсеналом» закреплена территория, на которой объединение будет совместно с полицией обеспечивать общественный порядок. После регистрации ДНД приступит к работе.

Как рассказал начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами мэрии Александр Бачурин, в настоящее время в городе работает 10 народных дружин общей численностью 150 человек: «Магистраль», «Феникс», «Правопорядок», «Вектор», «Краснофлотская народная дружина», «Содружество», «Центр», «Славянский лев», «Юг», «Восток».

В этом году народные дружины принимали участие в 320 мероприятиях по охране общественного порядка, а также в совместном патрулировании с сотрудниками УМВД, профилактических рейдах в сфере незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, участвовали в проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятиях – таких, как «Профилактика» и «Ночь».

«Заслуживает особого внимания участие представителей народных дружин в обеспечении правопорядка при проведении мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также 164-й годовщине основания города Хабаровска. Дружинники выполняли задачи по обеспечению общественного порядка в период проведения парада войск, в том числе в период формирования колонн участников шествия. На высоком уровне была организована работа по профилактике нарушений общественного порядка», — отметил Александр Бачурин.