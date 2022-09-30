Сегодня по инициативе и при личном участии супруги губернатора края Галины Дегтяревой была заложена аллея имени Владимира Арсеньева на территории сквера у арены «Ерофей» в Хабаровске. В память о знаменитом русском этнографе, географе, исследователе и писателе, 150-летие со дня рождения которого в этом году отмечает вся страна, было высажено 150 дальневосточных пород деревьев и кустарников.

Другими участниками эколого-просветительской акции стали представители органов власти, общественных экологических движений, научных организаций, воспитанники спортивной школы краевого центра хоккея с мячом, школьного лесничества и неравнодушные горожане.

Сама автор идеи посадила зеленокорые клены, отметив, несмотря на то, что прославленный первопроходец родился в Санкт-Петербурге, 30 лет своей жизни он посвятил Дальнему Востоку.

— Владимир Клавдиевич Арсеньев провел 18 исследовательских экспедиций в малоизученные районы Приморья, Приамурья, Камчатки и Охотского побережья. Его книги читают по всему миру, а фильм о его путешествиях по Уссурийской тайге вместе с другом и проводником Дерсу Узала – жемчужина кинематографа. Творчество и личность Арсеньева – часть культурного кода не только нашего края и Дальнего Востока, но и всей страны! – рассказала Галина Дегтярева.

Именно поэтому в краевой столице появилась новая точка притяжения для отдыха хабаровчан – именная аллея, представленная уникальной флорой Дальнего Востока. И, как добавила ее идейный вдохновитель, задача потомков великого путешественника и писателя – сохранить и передать культурное наследие будущим поколениям.

После высадки волонтеры установили табличку с названием, кратким описанием и QR-кодом, перейдя по которому можно ознакомиться с подробностями проведенной акции и краткой биографией Владимира Арсеньева.