Территория возле домов на улице Карла Маркса, 143 а, б, в и г всегда была ухоженной – активные жильцы разбили здесь красивые клумбы и создали рокарии, и не просто ухаживали за ними, но и каждый год добавляли что-то новое – необычные материалы или редкие растения.

В этом году при помощи управляющей компании «Единый город» жителям удалось победить в федеральном проекте «1000 дворов на Дальнем Востоке». Около 7 миллионов рублей было выделено на обновление двора. Уже возведена «галактическая» детская площадка: ребятню встречают веселые добродушные пришельцы, рядом расположены необычные механизмы, горки и «лазилки». Сейчас кипит работа по обустройству спортивной площадки с различными тренажерами. Жители переменам рады.

«Раньше здесь стояли только турники и висели две корзины для баскетбола, но никто не играл, потому что земля была каменистой. А сейчас очень красиво стало», — поделилась одна из жительниц Ольга Колесникова.

«Мы смотрим, как идут работы, и при необходимости вносим свои коррективы. Так, нам удалось, изменив первичный проект, сохранить мини-футбольное поле для мальчишек. Посмотрим, как еще можно будет улучшить двор», — отметила председатель дома № 143в по улице Карла Маркса.

«10 территорий, объединяющих 39 многоквартирных домов, будет обновлено в Железнодорожном районе в этом году по программе «1000 дворов». Отрадно, что жители принимают в этом процессе живое участие, и во многом благодаря этому практически каждый двор стал оригинальным, обрел свою «изюминку», — рассказал председатель комитета по управлению Железнодорожный районом Роман Брюханов.