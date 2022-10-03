Новое мероприятие для молодёжи от проекта «Лаборатория стартапов» состоялось 30 сентября в Хабаровске. Молодёжь Хабаровска, заинтересованная в открытии и развитии своего дела, смогла посетить тренинг по формированию и генерации бизнес-идей. В программе был запланирован четырёхчасовой интенсив, который способен сформировать у участников готовую к реализации бизнес-идею.

Мероприятие проходило в формате организованной площадки для неформального общения, которая способствует созданию благоприятного климата в молодежном сообществе, который характеризует радость общения, доверие, взаимную поддержку, открытость коммуникации, возможность свободно мыслить, интеллектуально и профессионально расти, совершать ошибки и без страха их исправлять.

Молодёжь со всего Хабаровска встретилась с федеральным экспертом по бизнесу и предпринимательству. К участникам из Москвы приехала Ольга Булгакова, основатель и генеральный директор крупной компании, продюсер и режиссёр проектов в сфере креативных индустрий: реклама, музыка, кино, мероприятия. Встреча была направлена на формирование бизнес-идей и создания полноценных проектов. В результате участники смогли разобрать, что такое бизнес-идея, какие бывают источники их возникновения, правила выбора бизнес-идей. После генерации бизнес-идей прошла защита и оценка проектов.

— В этом году мы вышли на новый уровень. Центр молодёжного предпринимательства не только помогает реализовывать ваши бизнес-идеи, но также у вас есть возможность пройти обучение по программам Корпорации МСП «Школа предпринимательства» — для действующих предпринимателей и «Азбука предпринимательства» — для начинающих и потенциальных предпринимателей. Те, кто пройдет данное обучение, сможет написать бизнес-проект и поучаствовать в конкурсе на получение гранта в размере до 500 тысяч рублей на открытие и развитие своего дела, — рассказала Амалия Шихалёва, и.о. председателя комитета по делам молодёжи Правительства Хабаровского края.

Проект реализуется центром развития молодёжного предпринимательства Краевого центра молодёжных инициатив при поддержке Комитета по делам молодёжи Правительства Хабаровского края. Стать участником проекта, узнать расписание встреч, а также получить дополнительную информацию можно, обратившись в Центр развития молодёжного предпринимательства «Краевого центра молодёжных инициатив» по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21Б, офис 116.