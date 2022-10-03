Порядок наводят во всех районах краевой столицы. Накануне массовый выход на уборку совершили в Железнодорожном. Сотрудники комитета, народная дружина «Вектор» и студенты ДВГУПС взялись за мётлы и лопаты, чтобы прибраться на Амурском бульваре – в районе вокзала. Параллельно в борьбу с мусором на пересечении Воронежской и Ленинградской вступили сотрудники управления Делами администрации города. С двух участков было убрано более 40 мешков отходов.
Напомним, месячник по санитарной очистке и благоустройству города стартовал 5 сентября. За прошедший период были ликвидированы десятки свалок, убраны территории во дворах, улицы и зоны отдыха.
Эта запись была опубликована 03.10.2022в 10:51. В рубриках: Общество.
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