Порядок наводят во всех районах краевой столицы. Накануне массовый выход на уборку совершили в Железнодорожном. Сотрудники комитета, народная дружина «Вектор» и студенты ДВГУПС взялись за мётлы и лопаты, чтобы прибраться на Амурском бульваре – в районе вокзала. Параллельно в борьбу с мусором на пересечении Воронежской и Ленинградской вступили сотрудники управления Делами администрации города. С двух участков было убрано более 40 мешков отходов.

Напомним, месячник по санитарной очистке и благоустройству города стартовал 5 сентября. За прошедший период были ликвидированы десятки свалок, убраны территории во дворах, улицы и зоны отдыха.