После дождей в Хабаровский край приходит похолодание. На этой неделе столбики термометров по всему региону днем опустятся до +3…+8 градусов, а в северных районах края ночью ожидаются отрицательные температуры до -2…-7 мороза. В горной местности будет еще холоднее — до -5…-12 градусов.

— Циклон, принесший в Хабаровский край дожди покидает регион, а с ним уходит и тепло. В понедельник еще будет дождливо, со вторника осадки пройдут на севере и востоке края, но уже в виде мокрого снега. Затем температурный фон понизится. Такая картина сохранится до следующей недели, когда может опять потеплеть до +12 градусов, — рассказала начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

В Хабаровске в понедельник ожидается дождь, температура днем составит +14…+16 градусов, ночью до +10…+12. Скорость ветра будет 5-10 м/с.

Как уточнили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края, природных пожаров на территории региона не зарегистрировано. Из-за потепления на выходных были риски возгораний, но возгораний зафиксировано не было. Сейчас погода препятствует появлению новых очагов.

Что касается гидрологической обстановки, можно сказать, что ситуация на реках региона спокойная. На Амуре наблюдается снижение уровня воды на всем протяжении. У Хабаровска отметка уровня сейчас составляет 257 см при неблагоприятной границе в 450 см. В ближайшие сутки ожидается дополнительное понижение.

Спасатели напоминают, что при внештатных ситуациях необходимо сообщать на единый номер вызова оперативных служб «112».