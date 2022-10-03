Мероприятие прошло в парке имени Муравьева-Амурского в рамках акции «Сохраним хозяина дальневосточной тайги».

На праздник собрались хабаровские школьники и их родители с учителями. Участникам заранее объявили — кто придет в костюме полосатого хищника, тот сможет принять участие в беспроигрышной лотерее. Кстати, перевоплотиться в тигрят ребята могли непосредственно на утесе — здесь для них работали точки аквагрима и мастерская по изготовлению тигриных шапочек с ушами.

В розыгрыше призов участвовали более ста человек в тигриных костюмах.

Всего на празднике провели двадцать различных мастер-классов, квесты, конкурсы, спортивные и интеллектуальные игры.