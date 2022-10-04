В России операцию по восстановлению проходимости легочной артерии выполняли в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Теперь в этом списке будет и Хабаровск. Для этого ведется комплексная работа: в краевую клиническую больницы им. Сергеева уже поставлено все необходимое оборудование, а персонал учреждения обучается под присмотром специалистов из Москвы.

Краевой центр посетили Юрий Матчин и Николай Данилов — ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. академика Чазова, которые в течение двух дней будут проводить показательные операции и при помощи новейших методик эндоваскулярной хирургии восстанавливать кровоток легочной артерии.

— Сейчас будем оперировать женщину 40 лет, у которой хроническая тромботическая легочная гипертензия. Это серьезное заболевание, которое приводит к инвалидности. Операция предстоит сложная, но я не сомневаюсь, что она по силам вашим специалистам. Здесь работают высококвалифицированные хирурги. Сама методика не отличается от аналогичных по восстановлению кровотока, например, в коронарных артериях или других сосудах. Но есть и серьезные особенности — анатомия легочных артерий сложная, существенно отличается от других систем в организме человека. Поэтому нужно обладать определенными техническими навыками для того, чтобы добраться до той зоны, которая нам нужна. Именно на этом сегодня и будет сделан акцент, для освоения этой методики вашим специалистам достаточно нескольких мастер-классов, — отметил Николай Данилов.

В его опыте уже более 800 подобных операций. Он отметил, что тромбоэмболия легочной артерии – это опасное патологическое состояние, при котором тромбы резко закупоривают ветви легочной артерии. Если вовремя не оказать помощь в первые несколько часов, то летальный исход неминуем в 50% случаев. Восстановление проходимости артерии позволяет предотвратить повторное появление заболевания и вернуть человека к полноценной жизни.

— Пациентов, которым требуется данная операция, стало значительно больше из-за пандемии COVID-19. После перенесенного заболевания ковидом у больных возникают спайки в артериях. Артерия не насыщает кровь кислородом, возникает сердечная недостаточность, развивается отдышка. Человек практически не может двигаться — прошел несколько шагов и задыхается. Вернуть его к полноценной жизни позволит восстановление проходимости артерии. Это очень серьезная операция, требующая достаточного материального обеспечения и серьезного последующего лечения в условиях реанимационного отделения. Но такие методики необходимо внедрять, — рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики лечения краевой клинической больницы им. Сергеева Константин Калашников.

В медучреждении планируют проводит не менее десяти операций в год. Осваивать новую методику будут все хирурги отделения.