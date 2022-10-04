В Хабаровском крае в международном аэропорту «Новый» имени Г.И. Невельского состоялась торжественная отправка мобилизованных военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа (ВВО) к местам проведения дополнительной подготовки в учебных центрах.

К мобилизованным хабаровчанам обратились представители командования Восточного военного округа, они пожелали всем собравшимся удачи и быстрейшего возвращения домой.

Также проводить мобилизованных из запаса пришли представители юнармейского движения и волонтеры Победы. В ходе мероприятия, они вручили мобилизованным военнослужащим подарки, пожелав успехов в зоне выполнения задач специальной военной операции. Помимо этого, ребята развернули флаги Российской Федерации и Хабаровского края.

После чего сводный военный оркестр штаба Восточного военного округа исполнил различные военные музыкальные композиции, в том числе «Прощание славянки». Далее была организована погрузка имущества в военно-транспортный самолет ИЛ-76 МД, и вылет военнослужащих к местам проведения практических занятий на полигонах учебных центров.