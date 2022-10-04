Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению 57-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте).

По версии следствия, 24 июля 2022 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, находясь в салоне эконом-класса на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту «Москва – Хабаровск», осознавая публичность своих действий, громко и безадресно выражался грубой нецензурной бранью в отношении пассажиров авиарейса. Кроме этого, обвиняемый, перемещаясь по салону самолета, вопреки законным требованиям бортпроводника и командира воздушного судна занять свое пассажирское место и прекратить нарушать общественный порядок, предпринял попытку открыть люк воздушного судна, находящегося в воздушном пространстве, тем самым создал угрозу безопасности полета.

Свои преступные действия фигурант прекратил перед посадкой самолета в аэропорту города Хабаровск. По прибытию в аэропорт назначения фигурант был передан сотрудникам транспортной полиции. Вину в содеянном он признал в полном объеме.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.