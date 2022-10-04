Накануне Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Теперь она будет заниматься выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации. Также комиссия возьмет в работу вопросы, связанные с обеспечением непрерывной работы предприятий в важнейших отраслях. Соответствующее постановление уже подписано.

Главам федеральных органов власти по поручению Михаила Мишустина предстоит сформировать оперативные штабы по обеспечению устойчивости работы предприятий в курируемых отраслях. Возглавят их сотрудники не ниже ранга заместителя руководителя.

Отдельно Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд РФ и Федеральная налоговая служба запустят штаб, который займется вопросами поддержания устойчивой работы субъектов малого и среднего бизнеса. В него войдут представители заинтересованных федеральных органов власти и общественных объединений.

Отмечается, что таким образом, работа будет выстроена в формате, который ранее уже использовался Правительством РФ для выработки плана первоочередных действий по восстановлению экономики. Предложения, направленные на обеспечение устойчивой работы предприятий, а также поддержания деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, будут рассматриваться оперативными штабами, после чего выноситься на рассмотрение подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, а далее утверждаться правительственной комиссией, возглавляемой Михаилом Мишустиным.