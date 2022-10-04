В Городском дворце культуры прошел торжественный прием педагогов мэром Хабаровска.

Он состоялся в преддверии Всемирного дня учителя, который отмечается ежегодно 5 октября. В мероприятии приняли участие руководители и преподаватели школ, учреждений дополнительного образования, заведующие и воспитатели детских садов, ветераны отрасли.

Их поздравили с профессиональным праздником представители регионального Минобрнауки, краевой Законодательной и городской думы, духовенства. Благодарственными письмами, почетными грамотами и дипломами были отмечены более 60 человек.

Самым главным поощрением стали ключи от служебных квартир для десяти педагогов. В этом году жилье получила семья преподавателей Романа Гусева и Анастасии Куконос, которые летом прибыли в числе вынужденных переселенцев из Мариуполя.

«Выдача служебных квартир — пожалуй, это самая эффективная мера поддержки педагогов. Что сегодня нужно для хорошей комфортной жизни? В первую очередь — работа и жильё. Когда у человека это жильё есть, он, естественно, с радостью идёт на работу, с радостью возвращается в свой уютный дом», — отметила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

Как отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, отрасль образования Хабаровска сегодня – одна из лучших не только на Дальнем Востоке, но и в целом в России.

«В этом году по итогам государственной итоговой аттестации в Хабаровске достигнут 31 стобалльный результат, 149 выпускников школ города получили от 95 баллов и выше, заслужив право на именную денежную премию имени Николая Ивановича Гродекова, 184 выпускникам вручены аттестаты с отличием. Это блестящий результат работы хабаровских педагогов за прошедший учебный год. Надеюсь, в дальнейшем вы добьетесь еще больших успехов. Спасибо вам за преданность избранному делу, за терпение и мудрость. В следующем, юбилейном для города году, мы приняли решение увеличить количество служебных квартир до 15», — сказал глава города.

После завершения торжественной части гостей ждал еще один сюрприз – выступление приглашенной звезды Стаса Пьехи.