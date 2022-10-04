04 октября 2022 года в СМИ опубликована информация об обрушении потолка в жилой квартире дома на ул. Руднева в городе Хабаровске. В доме осуществлялся запланированный ремонт крыши, во время которого произошло нарушение целостности потолочной конструкции. Находившаяся в квартире женщина не пострадала.

Северным межрайонным следственным отделом по г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следствию предстоит установить причины случившегося, дать оценку содержанию жилого фонда, принятым мерам, направленным на обеспечение сохранности общедомового имущества. Опрашиваются свидетели случившегося, проводятся иные следственные и процессуальные действия.