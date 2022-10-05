В рамках проверки готовности энергообъектов к бесперебойному прохождению отопительного сезона 2022/2023 глава региона Михаил Дегтярев проинспектировал крупнейшую электростанцию края – Хабаровскую ТЭЦ-3 и провел на ее площадке выездное совещание с руководителями ведущих предприятий ТЭК и отраслевых ведомств.

Глава региона совместно с Константином Ильковским, генеральным директором АО «ДГК», в состав которой входит теплоэлектроцентраль, осмотрели турбинный цех и ремонтную площадку турбогенератора №3, где сейчас происходит замена электрофильтров. А также посетили блочный щит управления агрегатами энергоблока.

После инспекции ТЭЦ-3 состоялось выездное совещание по вопросам прохождения осенне-зимнего периода. На старте обсуждения губернатор подчеркнул: развитие энергетического комплекса – важная часть работы по созданию комфортных условий проживания в крае.

— Для этого необходимо как появление новых объектов энергетики, так и расширение действующих мощностей. Так, ПАО «РусГидро» в Хабаровске ведет строительство ТЭЦ-4 на природном газе. Это позволит не только заменить устаревшее оборудование ТЭЦ-1 и обеспечить необходимый резерв мощности, но и окажет благоприятное воздействие на экологию, — отметил Михаил Дегтярев.

Однако, наряду со стратегическими задачами, регион проводит планомерную работу для успешного прохождения энергосистемой отопительного сезона 2022/2023.

— На эти цели направлено 27 млрд рублей: 5 млрд – на объекты ТЭК, 22 млрд – на топливо для ТЭЦ. Расходы субъекта на подготовку жилищно-коммунального хозяйства составили более 7 млрд рублей. Из них половина выделено на поставку горючего для котельных и дизельных электростанций, — пояснил руководитель региона.

В настоящее время подготовка коммунальной инфраструктуры Хабаровского края к пику нагрузок практически завершена. Речь идет прежде всего о 422 котельных и свыше 50 ДЭС. Также капитально отремонтировано 119 дизель-генераторов, порядка 700 трансформаторных подстанций, 63 км теплотрасс, более 300 км линий электропередачи.

Параллельно ведется деятельность по замене изношенных деревянных дизель-электростанций на современные модульные аппараты. В 2021-м, в первый год реализации программы, инициированной Михаилом Дегтяревым, введено шесть новых энергообъектов на сумму свыше 67 млн рублей.

— В 2022 году обновлены ДЭС в селах имени Полины Осипенко, Удское Тугуро-Чумиканского района и в Верхнетамбовском Комсомольского района. До конца года такие модульные аппараты появятся в поселках Озерпах Николаевского района, Катэн и Солонцовый района имени Лазо, а также в селе Наумовка Хабаровского района, — рассказал губернатор.

В последующие два года этот вопрос будет полностью закрыт – замене подвергнутся оставшиеся 11 устаревших дизельных электростанций на сумму 174 млн рублей

Еще один немаловажный пункт в подготовке к отопительному сезону – поставка топлива. На текущий момент в северные районы края доставлено 11,5 тысяч тонн угля и 19 тысяч тонн нефтепродуктов. Кроме этого, 435 млн рублей направлено для создания аварийного запаса материалов на случай ЧС на предприятиях ТЭК.

— Отмечу, что работу в этом направлении мы не останавливаем ни на минуту. Поэтому уверен – отопительный сезон мы проведем без сбоев! – сказал в заключении Михаил Дегтярев.