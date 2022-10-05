Сегодня, 5 октября, в краевой столице на Хабаровской ТЭЦ-3 АО «ДГК» (входит в группу РусГидро) состоялось совещание под руководством губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, посвященное подготовке к осенне-зимнему периоду и переводу теплоэлектростанций региона на газ. В нем приняли участие генеральный директор АО «ДГК» Константин Ильковский, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг, руководящий состав АО «ДГК» и «Хабаровской генерации», а также представители правительства Хабаровского края.

Директор Хабаровской ТЭЦ-3 Александр Лыспак доложил, что станция готова к отопительному сезону: завершены основные ремонты, проведена подготовка персонала, созданы запасы угля на 20 % превышающие нормативные показатели. На заседании отмечено, что всего на подготовку Хабаровского края к зиме выделено 27 миллиардов рублей. В частности, АО «ДГК» в этом году производится ремонт 18 единиц крупного оборудования, большая часть из которого уже завершена. Отремонтировано 15 километров магистральных теплосетей.

«Благодарю энергетиков за своевременную и качественную подготовку к отопительному сезону. Хочу настроить коллективы предприятий на работу в осенне-зимний период. Непредвиденные случаются и их необходимо оперативно устранять», — сказал глава региона Михаил Дегтярев.

Генеральный директор АО «ДГК» Константин Ильковский отметил, что правительство края всегда поддерживает энергетиков.«Дальневосточная генерирующая компания готова к ОЗП. Запуск отопления ведется строго по графикам, утвержденным муниципалитетами. С субботы начнется запуск отопления в жилые дома Хабаровска. В этом году мы в два раза нарастили объем ремонтов. На следующий год у нас еще более амбициозные планы — нарастить ремонтную кампанию в три раза. Благодаря поддержке РусГидро нам удается выполнить все поставленные задачи», — сказал Константин Ильковский.

Также на совещании обсудили планы по газификации ТЭЦ Хабаровского края. Полностью перевести на голубое топливо планируется три энергоблока ХТЭЦ-3 и Николаевскую ТЭЦ. Также построенная к 2027 году Хабаровская ТЭЦ-4 будет работать на экологически чистом топливе. В планах – газификация ТЭЦ в Советской Гавани.

Сейчас доля использования газа в генерации составляет 42 %, но к 2030 году она может составить 92 %.

«Работа с голубым топливом позволит станциям перейти на совершенно другой уровень экономики и производства. Также стоит отметить, что газ – экологически чистый вид топлива», — подчеркнул Константин Ильковский.

Сегодня генерация потребляет более 2 миллиардов кубометров газа в год. В случае газификации станций этот объем может вырасти до 5 миллиардов кубометров в год. Однако увеличение до таких цифр невозможно без поддержки правительства региона, а также строительства и реконструкции газовых объектов. В связи с этим Константин Ильковский предложил внести изменения в схему газоснабжения региона, где будут учтены все мероприятия, необходимые для газификации ТЭЦ.