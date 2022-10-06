Дальневосточная железная дорога продолжает развивать сервис по снабжению необходимыми товарами жителей отдаленного бамовского поселка Верхнезейск. Специализированный вагон уже сделал 4 рейса с начала августа. В этот раз он будет работать 11 и 12 октября, а также совершит еще одну поездку в конце месяца.

Мобильный магазин пользуется большой популярностью. С каждым рейсом увеличивается количество и объем покупок населения. Благодаря проведенному анкетированию расширен ассортимент вагона-магазина, например, добавлена промышленная группа товаров, а невостребованные продукты сняты с реализации.

Специализированная торговая точка готова предложить порядка 250 наименований. Высоким спросом у клиентов вагона-магазина пользуются: мясо, сахар, молочные продукты, крупы и бакалея, а также растительное масло.

Проект выездной торговли является социальным, поэтому все продукты и товары реализуются по минимальным ценам.

Курсирование вагона-магазина организовано акционерным обществом «Железнодорожная торговая компания».