Дальневосточная железная дорога продолжает развивать сервис по снабжению необходимыми товарами жителей отдаленного бамовского поселка Верхнезейск. Специализированный вагон уже сделал 4 рейса с начала августа. В этот раз он будет работать 11 и 12 октября, а также совершит еще одну поездку в конце месяца.
Мобильный магазин пользуется большой популярностью. С каждым рейсом увеличивается количество и объем покупок населения. Благодаря проведенному анкетированию расширен ассортимент вагона-магазина, например, добавлена промышленная группа товаров, а невостребованные продукты сняты с реализации.
Специализированная торговая точка готова предложить порядка 250 наименований. Высоким спросом у клиентов вагона-магазина пользуются: мясо, сахар, молочные продукты, крупы и бакалея, а также растительное масло.
Проект выездной торговли является социальным, поэтому все продукты и товары реализуются по минимальным ценам.
Курсирование вагона-магазина организовано акционерным обществом «Железнодорожная торговая компания».
Эта запись была опубликована 06.10.2022в 09:12. В рубриках: Общество.
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