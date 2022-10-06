Многодетных семей в Хабаровском крае становится с каждым годом больше. Как сообщили в министерстве социальной защиты края, в этом году цифра превысила 22 тысячи. В них воспитывается свыше 72 тысяч детей. Такие семьи получают 13 видов социальных пособий и компенсаций.

— Из 16 мер социальной поддержки для семей с детьми 13 — это пособия и выплаты, предоставляемые многодетным семьям. В среднем социальный пакет многодетной семьи в регионе в финансовом выражении составляет 53 тысячи рублей. Ключевыми мерами в нем являются ежемесячная выплаты в связи с рождением третьего и последующего ребенка до 3 лет, краевой материнский капитал, ежемесячная компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата на школьников, — рассказали в министерстве социальной защиты края.

Одна из самых популярных мер семейной поддержки в крае – краевой материнский капитал, выплачиваемые при рождении третьего или последующего ребенка. В этом году по инициативе губернатора Михаила Дегтярева его проиндексировали на 8,4%. А в мае было расширено число направлений, на которые разрешается направить средства маткапитала. Теперь на них также можно выполнить подключение жилья к инженерным сетям либо оплатить учебу родителей. Раньше за счет этих средств можно было только покупать либо строить жилье, платить за лечение или образование детей.

— У нас в крае с начала реализации программы краевого маткапитала, которая была запущена в 2011 году, насчитывается свыше 37 тысяч его получателей. Из них 19,5 тысячи семей уже распорядились деньгами на общую сумму более 3,6 млрд рублей. За 2022 год средства использовали 2026 семей на сумму 453 млн рублей, — привели цифры в министерстве.

С 2021 года в Хабаровском крае также по решению главы региона была установлена новая мера социальной поддержки – единовременная денежная выплата при рождении трех и более детей. Эти средства можно использовать только на приобретение жилья. И уже две семьи получили по 7 млн рублей, на которые купили квадратные метры

Стоит отметить, что федеральные власти тоже расширяют меры поддержки семей с детьми. Так, уже известно, что Правительство РФ продлило программу для многодетных семей по погашению ипотеки. По ней семьи будут получать от государства 450 тысяч рублей. Претендовать на выплату могут семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. Срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год – до 1 июля 2024 года.

За всеми мерами поддержки, как краевыми, так и федеральными, граждане могут обращаться в центра социальной поддержки населения по месту жительства. Вопросы можно задать по «горячей линии» или в чат-боте Телеграм @sots27bot