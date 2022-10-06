На прошлой неделе в медучреждения с симптомами простуды обратились 4 519 человек, что на 1 056 меньше, чем за предыдущие семь дней.

«Безусловно доверять этим цифрам мы не можем, поскольку при легких формах ОРВИ больные часто не обращаются к врачам. Общий уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 18,7 процента, однако этот же показатель среди взрослых и подростков старше 15 лет (1 874 заразившихся) остается на 81,5 процента больше нормы», — прокомментировала консультант управления по физкультуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска Екатерина Царева.

В медучреждения из-за ОРВИ попали 57 человек: 33 взрослых (в том числе 14 старше 65 лет) и 24 ребенка. Тяжелых случаев нет. Грипп в Хабаровске также не зафиксирован.

А вот число заразившихся внебольничной пневмонией не уменьшается: на прошлой неделе поставлено 107 таких диагнозов. На девять человек выросло количество заболевших пожилых граждан старше 65 лет: их 34, это самая многочисленная категория. На втором месте малыши до двух лет (22).

В стационары госпитализированы 65 горожан с течением болезни разной степени тяжести. Всего с начала года зафиксировано 8 717 случаев внебольничной пневмонии (за аналогичный период 2021-го их было 15 881).