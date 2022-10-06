В Хабаровском крае на полигоне «Князе-Волконский» проводятся практические занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими запаса.

Опытные инструкторы из числа участников современных вооруженных конфликтов обучают их азам армейской тактической стрельбы. Призванные из запаса хабаровчане учатся точно попадать в цель, повышать скорость и быстроту своих действий в условиях, максимально приближенных к боевым. Мобилизованные военнослужащие отрабатывают боевую стрельбу из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Вспоминают навыки ведения стрельбы из гранатометов РПГ-28 «Клюква». В качестве мишеней выступают цели, имитирующие бронированную технику и танки. Также запасники выполняют нормативы по тактической подготовке.

Кроме того, мобилизованные обучались навыкам оказания первой помощи в рамках тактической медицины, навыкам маскировки позиций, определения дальности до цели, ведения огня по появляющимся и движущимся мишеням.