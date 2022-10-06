Завершается III Фестиваль театров Дальнего Востока, который проходил на театральных площадках краевой столицы с 27 сентября по 6 октября.

За десять фестивальных дней было показано 15 спектаклей театров всех регионов Дальнего Востока, а также Российского академического молодежного театра с постановкой Юрия Бутусова «Сын».

— Вновь Хабаровск тепло и радушно встретил артистов, режиссеров, театральных деятелей и критиков на дальневосточном фестивале, который, к тому же, посетили почти шесть тысяч зрителей. Отмечу, что в этом году спрос на посещение молодежью по сравнению с прошлыми фестивалями вырос, благодаря проекту «Пушкинская карта». Более 500 ребят в возрасте от 14 до 22 лет приобрели билеты бесплатно за счет федеральной программы, — прокомментировал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

После каждого показа участники обсуждали спектакли с ведущими театральными критиками России: Натальей Шаинян, Глебом Ситковским, Вадимом Рутковским. В Хабаровске собралось 450 представителей театров всех дальневосточных регионов.

Помимо показа спектаклей в этом году вновь состоялась обширная образовательная программа, включающая мастер-классы по сценической речи, сценическому движению, актёрскому искусству, лекции, семинары, творческие встречи с мастерами сцены и обсуждения спектаклей. Для участников выступили педагоги: актёр, педагог, каскадер Батраз Засеев, режиссер, актер театра «Сатирикон», старший преподаватель кафедры Сценической речи и вокала школы-студии МХАТ, ВШСИ им. А. Райкина Сергей Сотников, режиссер Александр Карпушин, помощник художественного руководителя Московского театра «Мастерская Петра Фоменко», преподаватель продюсерских факультетов ГИТИС и Школы-Студии МХАТ, Высшей школы деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна» Игорь Овчинников.

Фестиваль театров Дальнего Востока способствует профессиональному росту театральных работников, обмену опытом, получению новой информации и знаний, а также развитию театрального искусства на Дальнем Востоке.

Фестиваль завершится сегодня, 6 октября, в театре «Триада» и Хабаровском краевом театре драмы двумя постановками якутских театров: «Олонхо. Метаморфозы» и «Васса Железнова».