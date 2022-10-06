С 4 октября в Хабаровском крае открылись Центры поддержки семей мобилизированных граждан. Их создали по поручению губернатора Михаила Дегтярева для того, чтобы оказывать родственникам мобилизованных жителей комплексную помощь. В таком центре можно получить консультацию о предоставлении мер социальной поддержки, попросить содействия в трудоустройстве, в решении социально-бытовых проблем и многое другое.

— При необходимости сотрудники центров могут обследовать условия жизни семей мобилизованных. Затем они формируют карточку о том, в решении каких проблем нуждаются люди. После этого задействуются все возможности государственной системы, привлекаются организации, способные оказать адресную поддержку, — пояснили в министерстве социальной защиты населения.

Фактически в регионе уже работает 15 таких точек, которые расположены при центрах занятости и социального обслуживания населения. К примеру, в Хабаровске жителей принимают в Центре занятости населения по адресу ул. Нагишкина, 9, в Комсомольске-на-Амуре в комплексном центре социального обслуживания по ул. Васянина, 20

Все центры ведут прием ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.