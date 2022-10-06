Дворовые территории у домов №№ 117, 119, 121 по улице Фрунзе и Калинина, 134 преобразили в рамках федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». На благоустройство было затрачено около 22 миллионов рублей.

«Работы на этом участке завершены. По поручению мэра города Сергея Анатольевича Кравчука за качеством работ следили глава района и сотрудники комитета. Отмечу, что нареканий не было. На территории обустроены зона для прогулок, детские и спортивные площадки, а также установлены малые архитектурные формы. Жители пожелали, чтобы здесь появилось место для установки новогодней ели. Это пожелание было внесено в дизайн-проект – площадку установили. Также у домов оборудовали две автопарковки. Собственников жилья такие преображения очень порадовали», — прокомментировал Владислав Хитров, главный специалист отдела ЖКХ комитета администрации Хабаровск по управлению Кировским районом.

«Спасибо государству за такой подарок. Нам рассказали, что наши дворы благоустроили по программе, предложенной Юрием Трутневым, полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе. Мы очень рады, что теперь гуляем по такой прекрасной зоне отдыха. В хорошую погоду в наших дворах собираются дети и мамы со всей округи, чтобы весело провести время. В будущем мы планируем устраивать праздники двора и вместе отмечать Новый год», — сказал Леонид Дырдин, председатель домового комитета по улице Фрунзе, 121.

Свою лепту в обновление зоны отдыха внесли студенты Хабаровского колледжа искусств. Обычные гаражи, стоящие на территории обновленной придомовой территории, они превратили в арт-объекты. По согласованию с владельцами бетонных боксов они изобразили на их стенах граффити с местным колоритом.

«Наш преподаватель предложил нам такой необычный эксперимент. Мы с радостью согласились. На гаражах мы изобразили величественную дальневосточную природу, тигра, утёс и Амур – символы города и края. Местные жители нас поблагодарили. Оставляли приятные отзывы. В будущем хотелось бы продолжить преображать наш Хабаровск», — поделилась Алиса Синицына, студентка Хабаровского колледжа искусств.

Позитивные инициативы активных горожан администрация Хабаровска поддерживает. В свою очередь муниципалитет в благоустройстве дворов поддерживают краевые и федеральные власти.

Напомним, реализация программы «1000 дворов» запущена по инициативе полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева и при поддержке губернатора региона Михаила Дегтярева. Она позволяет обустраивать большие территории, которые объединяют сразу несколько домов.

Работы во дворах должны завершить до конца октября. Всего в Хабаровске по федеральному проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» будет благоустроено 53 придомовые территории у 177 многоквартирных домов.