В этом году сезон фонтанов закончился 30 сентября. Несмотря на непогоду, хабаровчане пришли в этот день полюбоваться лазерным и светомузыкальным шоу.

Сейчас специалисты МУП «Горсвет» уже слили воду из чаш.

«3 октября приступили к демонтажу оборудования – насосов, светильников, форсунок и прочего. Оно будет просушено и вывезено увезти в цех, где пройдет ревизия. После этого будет принято решение о ремонте или частичном обновлении оснащения. Ежегодно обновляется до 10 процентов оборудования, выработавшего свой ресурс», — рассказал главный инженер МУП «Горсвет» Петр Слюсарь.

Работы по подготовке к новому сезону и монтажу начнутся в начале апреля следующего года, а сезон фонтанов стартует традиционно 1 мая.