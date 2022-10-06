В этом году сезон фонтанов закончился 30 сентября. Несмотря на непогоду, хабаровчане пришли в этот день полюбоваться лазерным и светомузыкальным шоу.
Сейчас специалисты МУП «Горсвет» уже слили воду из чаш.
«3 октября приступили к демонтажу оборудования – насосов, светильников, форсунок и прочего. Оно будет просушено и вывезено увезти в цех, где пройдет ревизия. После этого будет принято решение о ремонте или частичном обновлении оснащения. Ежегодно обновляется до 10 процентов оборудования, выработавшего свой ресурс», — рассказал главный инженер МУП «Горсвет» Петр Слюсарь.
Работы по подготовке к новому сезону и монтажу начнутся в начале апреля следующего года, а сезон фонтанов стартует традиционно 1 мая.
Эта запись была опубликована 06.10.2022в 17:01. В рубриках: Общество.
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