В сельские местности Хабаровского края в этом году планируют привлечь 64 специалиста. 34 медработника уже прибыли в отдаленные населенные пункты региона и приступили к работе. Они трудятся в Амурском, Вяземском, Комсомольском, Советско-Гаванском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Хабаровском, Ванинском и имени Лазо районах.

Галина Мишина решила воспользоваться программой. Со своей семьей она приехала из Забайкалья и теперь работает хирургом-стоматологом в Ванинской ЦРБ.

— После того, как мы обговорили все условия, долго не раздумывали — собрались всей семьей и поехали. Здесь нас тепло встретили, окружили вниманием и заботой. Благодаря программе получили хорошее и удобное жилье, нам оплатили билеты и перевоз имущества. Первую дочку без проблем устроили в садик, вторая пошла в школу. В таких добродушных условиях приятно и легко работать, — поделилась эмоциями Галина Мишина.

Врач-офтальмолог Ангелина Хурашвили также решила воспользоваться федеральной программой «Земский доктор» и не пожалела. Она работает в Ванинской ЦРБ несколько месяцев.

— Я рада, что приехала сюда из Амурска. Мне нравится здесь работать, так как здесь есть все необходимое оборудование. В ближайшее время должен поступить офтальмологический комбайн, и мы сможем проводить более углубленные исследования. Это улучшит качество оказываемой в районе помощи, — говорит Ангелина Хурашвили.

За все время работы программы «Земский доктор» в Ванинскую ЦРБ удалось привлечь 22 врача и 10 медсестер. Отработав положенные пять лет, некоторые уехали, но большинство осталось. О том, какие условия им предоставляют, чтобы закрепить специалистов на своей территории, рассказал главный врач Ванинской ЦРБ Андрей Максаков.

— Помимо выплат прибывшим специалистам, мы создаем хорошие социальные условия: кому-то предоставили квартиры, кто-то решив стать жителем Ванинского района, сам уже купил здесь квартиру и остался на постоянной основе. В этом году, благодаря программе к нам приехали офтальмолог, стоматолог, терапевт. Также после проведенных переговоров на постоянное место жительства недавно прибыл со своей семьей рентгенлаборант. Договорились по переезду врача-педиатра, сейчас ведем переговоры с двумя фельдшерами. Будем в обязательном порядке привлекать средних медицинских работников, — отметил Андрей Максаков.

Программа «Земский доктор» действует с 2012 года и уже помогла закрепить в районах края 390 врачей и 71 медработника. Тем, кто согласится отработать на селе пять лет, государство выплачивает определенную сумму. На Дальнем Востоке выплаты составляют 2 млн рублей для врачей и 1 млн — для среднего медперсонала (фельдшера скорой медицинской помощи, медицинские сестры, акушерки и фельдшера ФАПов). Это выше, чем в других российских регионах, но все же недостаточно для привлечения кадров в труднодоступные районы. Из 17 районов, в которых действует программа, 12 относятся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, что делает их не привлекательными для трудоустройства с учетом имеющегося размера выплат. Министерство здравоохранения края с целью ликвидации кадрового дефицита предложило внести изменения в государственную программу и увеличить выплаты в этих районах.