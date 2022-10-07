Следственным отделом по Железнодорожному району г. Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, 1952 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, к хозяину дома на участке садоводческого товарищества в Железнодорожном районе г. Хабаровска, 26 мая 2022 года пришел его знакомый, с которым они начали распивать алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин жилого помещения выстрелил в гостя из незаконно хранящегося у него пистолета, доставшегося ему от отца и не переданного в установленном законом порядке в органы полиции. От полученного ранения мужчина погиб на месте происшествия.
По уголовному делу проведены следственные и процессуальные действия, позволившие предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он признал.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.
Эта запись была опубликована 07.10.2022в 11:33. В рубриках: Сводка.
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