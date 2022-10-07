Пошаговый алгоритм для получения разрешения на строительство и обеспечения дорожной инфраструктурой при реализации инвестиционных проектов разработало АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций» (АНО «АПИРИ»). Инструкция поможет предпринимателям не запутаться в большом количестве процедур, а даст четкое понимание в каком порядке их выполнять. Для каждого этапа специалисты прописали и сроки оформления документов.

— Для обеспечения площадки проекта дорожной инфраструктурой необходимо пройти 8 шагов. Минимальный срок получения разрешения на строительство объекта составит от 125 рабочих дней. Срок получения разрешения на строительство – от 337 рабочих дней. При этом, срок прохождения каждого шага алгоритма варьируются от 3 до 120 рабочих дней, что зависит от конкретных процедур, — рассказал директор АНО «АПИРИ» Андрей Дымченко.

Он добавил, что сейчас министерство экономического развития совместно с министерством строительства обсуждают вопросы уменьшения сроков разрешительных процедур. Для этого потребуется пройти оптимизацию, проанализировать законодательство, после чего, можно будет выявить узкие места, на которые могут повлиять власти на региональном или муниципальном уровне. Уже создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли отраслевые министерства, АНО «РЦК», ресурсоснабжающие организации и органы местного самоуправления. После оптимизации сроки получения разрешительных документов могут уменьшиться на 20-30%.

Пока же алгоритм для получения разрешения на строительство состоит из 16 шагов. Они включают в себя: получение выписки из ЕГРН, градостроительного плана земельного участка, подготовку документации по планировке территории, прохождение экспертизы проектной документации, получение разрешения на строительство и другие.

Полностью посмотреть алгоритм действий можно на инвестиционном портале Хабаровского края.