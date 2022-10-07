В администрации города прошло совещание под руководством вице-мэра города Игоря Михайловского. О национальном проекте представителям предприятий рассказали заместитель министра экономики Хабаровского края Дмитрий Пугачев и директор регионального центра компетенций Елена Стецюк.

Национальный проект «Производительность труда» был утвержден в 2018 году с целью повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг путем создания культуры высокой производительности и эффективности среди работников организаций. Сегодня, в условиях санкций, его актуальность особо возрастает.

«Среди всех нацпроектов этот – единственный экономический. Все остальные – социальной направленности. Хабаровский край вступил в проект «Производительность труда» в 2021 году и успешно реализует его. Для этого в прошлом году был создан региональный центр компетенций. С помощью его специалистов оказывается адресная поддержка непосредственно на предприятиях, где создаются индивидуальные решения по росту производительности за счет устранения всех видов потерь», — рассказал заместитель министра экономики Хабаровского края Дмитрий Пугачев.

Участниками нацпроекта стали множество предприятий, среди которых «Амурсталь», «Дальэнергомаш», «Хабаровский судостроительный завод» и другие. В настоящее время показатели их деятельности заметно выросли за счет совершенствования системы производства.

О том, как на практике реализуется проект, проинформировала директор регионального центра компетенций Елена Стецюк.

«Мы формируем на предприятии рабочую группу, обучаем ее. При помощи эксперта — куратора центра группа фиксирует изменения, составляет карту идеального состояния, изучает проблемы и пути их решения. Эксперт сопровождает предприятие на протяжении трех месяцев ежедневно, в следующие три месяца – раз в неделю, далее центр работает с предприятием в рамках различных мероприятий, в том числе обучающих и развивающих», – отметила спикер.

В настоящее время заявки на участие в проекте «Производительность труда» подали три организации Хабаровска – МУП «ГЭТ», «Дорремстрой» и «Хабаровский завод строительной керамики».

Вице-мэр Хабаровска Игорь Михайловский резюмировал: практика показала, что нацпроекты дают дополнительный толчок развитию экономики, и город готов принять участие в данной программе.