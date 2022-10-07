Средства, направленные на обустройство туристических баз и ремонт гостиниц, частично возместят предприятиям индустрии гостеприимства края. Региональное министерство туризма начинает прием заявок на получение субсидий из краевого бюджета. По итогам конкурсного отбора бизнесу компенсируют часть средств, которые были потрачены в 2022 году на разработку и возведение объектов инфраструктуры. По поручению губернатора края Михаила Дегтярева, на эти цели из бюджета региона будет направлено около 6 млн рублей.

– Субсидии – еще один способ поддержать предпринимателей, которые работают в туристической отрасли. И эта мера пользуется популярностью у бизнеса. Так, например, в прошлом году на получение субсидий претендовали более 20 субъектов МСП. В итоге предприниматели из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также Нанайского, Вяземского, Советско-Гаванского и Солнечного районов смогли возместить часть затрат на обустройство глэмпингов, туристических комплексов и баз отдыха, ремонт номерного фонда и холлов гостиниц. В общей сложности было распределено 5,9 млн рублей, – отметила министр туризма края Екатерина Пунтус.

Она добавила, что помимо ремонта и реконструкции туристических объектов, предприниматели могут рассчитывать на компенсацию затрат по строительству подъездных дорог, изготовлению и установке информационных указателей, а также по ряду других направлений. У бизнесменов региона будет возможность возместить до 85% фактически понесенных затрат.