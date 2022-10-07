Семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Выполнение ранее данных поручений проверил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

– Мы восстанавливаем российские территории. Здесь живут наши соотечественники. Люди приняли решение быть вместе с Россией. Они ждали этого восемь лет. Свою волю они выразили на прошедшем референдуме. И сейчас Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал законы о включении новых субъектов в состав нашей страны. Мы должны им помочь наладить мирную жизнь, – отметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер посетил города Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Старобешевский и Амвросиевский районы. Юрий Трутнев во время общения с жителями подшефных территорий поздравил их с вступлением Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. В свою очередь, жители тепло благодарили дальневосточные регионы за их помощь в восстановлении городов и населенных пунктов.

Отдельное внимание вице-премьер уделил ремонту школ и детских садов, оснащению учебных учреждений учебниками, компьютерами и другой техникой. Во время посещения образовательных учреждений Юрий Трутнев встретился с руководством школ и учителями, поздравил их с празднованием Дня учителя в России. Он пообещал, что школьники из подшефных территорий проведут летние каникулы на Дальнем Востоке.

Отметим, что Хабаровский край взял шефство над городом Дебальцево. Завершен капитальный ремонт яслей – детского сада № 5 «Ладушки», городского Центра детского и юношеского творчества, централизованной библиотечной системы и Дебальцевского городского литературно-исторического музея. Проводится капремонт физкультурно-спортивного комплекса «Локомотив», уже восстановлен бассейн. Отремонтированы объекты улично-дорожной сети.

Город также получил пять новых пассажирских автобусов ГАЗель, ключи от которых во время своего визита губернатор края Михаил Дегтярев передал лично главе Дебальцево Игорю Захаревичу. Кроме того, предоставлены 16 единиц дорожной и специальной техники. Ряд работ по восстановлению города запланированы на следующий год. В частности, будут отремонтированы школы № 2 и № 6, ясли – сад № 3 «Золотой ключик». Продолжатся работы по ремонту дорог.

По итогам осмотра хода работ Юрий Трутнев поблагодарил руководителей рабочих групп от дальневосточных регионов и строителей за ответственный подход к восстановлению социальных объектов на подшефных территориях и поручил усилить работы по подготовке населенных пунктов к отопительному сезону.

– В первую очередь мы должны были подготовить социальные объекты – школы, детские сады, спортзалы – к учебному году. Каждый родитель хочет, чтобы дети в сентябре шли в школу и начинали учиться. Это задача и родителей, и государства. А сейчас должны сделать все возможное, чтобы у людей была крыша над головой, и в домах были свет, тепло и вода, – сказал Юрий Трутнев.

В ближайшее время вице-премьер планирует провести совещание с главами дальневосточных регионов, на котором подведут итоги восстановительных работ в подшефных территориях и наметят план работ на предстоящий 2023 год. Также на совещании планируется обсудить проведение спортивных и культурных мероприятий в рамках взаимодействия Дальнего Востока и территорий Донецкой Народной Республики.