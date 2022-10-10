Сделать жизнь в Тополевском сельском поселении, в которое входит села Тополево и Заозерное, комфортнее, а досуг приятнее смогли жители благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На когда-то неблагоустроенных местах созданы современные точки притяжения.

В Заозерном открыт уютный сквер для досуга всех категорий граждан. Подрядчик обустроил тротуарные дорожки, площадки для активного отдыха, установил лавочки, лавочки-качели, урны, специальные навесы-перголы, выполнил работы по водоотведению и освещению. Многие материалы были произведены непосредственно в поселении. В центре сквера предусмотрено место для посадки елки. Глава Тополевского сельского поселения Виталий Заярный пообещал высадить самую пушистую красавицу, чтобы всем селом ежегодно праздновать наступление нового года на уютном общественном пространстве под народные песни местных творческих коллективов. Во время открытия жители выразили огромную благодарность местным, краевым и федеральным властям за организацию нового места отдыха.

У жителей Тополево был совершенно другой запрос на досуг. Здесь любят заниматься спортом. Именно поэтому благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в селе появилась современная спортплощадка взамен устаревшей. Подрядчик демонтировал старое спортивное оборудование, уложил новое мягкое резиновое покрытие, обновил пешеходные дорожки. Затем были установлены новые современные уличные тренажеры, комплекс для сдачи норм ГТО, состоящий из гимнастических колец, турников, каната, шведской стенки, брусьев, скамьи для упражнений на пресс.

В администрации села Тополево отметили, что данная площадка всегда была местом притяжения граждан, любящих спорт. На ней, к примеру, проходят спортивные массовые мероприятия по сдаче норм ГТО не только сельского, но и районного масштаба. Ежедневно односельчане всех возрастных групп занимаются спортом на данной территории. Именно этим обусловлено то, что в рейтинговом голосовании большинством голосов победило это место. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» площадка обрела вторую жизнь.

— Все, что делается на территории поселения, нацелено на гармоничное развитие каждого жителя, на ваше участие не только в культурных мероприятиях, но и в спортивных. Спорт – норма жизни — это не только название президентской программы, но и наш с вами настрой на красоту и здоровье. Совместно с минЖКХ края мы стараемся претворить в жизнь все пожелания, за которые вы голосуете, — отметил Виталий Заярный.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитан на несколько лет. До конца 2024 года можно значительно изменить облик своего поселения при активном участии в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства и при создании дизайн-проектов. В минЖКХ края подчеркнули, что основные параметры успеха создаваемых общественных территория являются востребованность у населения, вовлеченность в этот проект местных жителей и контроль за качеством работ.