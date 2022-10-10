В минувшие выходные в рамках нацпроекта «Культура» открылись модельные библиотеки в Бикине и Амурске. Финансирование на модернизацию двух объектов превысило 15 млн рублей.

Изменения затронули не только интерьер и техническую часть, но и книжный фонд. Так, помимо мультимедийных возможностей, доступа в интернет и к Национальной электронной библиотеке, появились издания для слепых и слабовидящих.

— Открытие модельных библиотек в регионе позволит значительно повысить качество услуг, предоставляемых и детям, и взрослым, расширить возможности досуга. Теперь в них не только познавательно и интересно, но и комфортно, сюда хочется возвращаться и проводить время, — отметил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

В модельных библиотеках предусмотрены зоны для чтения и отдыха, конференц-залы, территории мастер-классов, а также уголки краеведения, которые знакомят посетителей с традиционной культурой.

Также оба учреждения стали информационными центрами проекта «Пушкинская карта» — её теперь можно оформить прямо на месте.

Всего в крае по нацпроекту «Культура» открыто девять модельных библиотек на сумму 70 млн рублей.

В 2023 году появятся еще четыре: две в Хабаровске, и по одной в Комсомольске-на-Амуре и посёлке Эльбан. На эти цели выделено 30 млн рублей из федерального бюджета.