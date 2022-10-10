«Хабаровские авиалинии» отмечают рост пассажирских авиаперевозок в крае за три квартала. Авиакомпания увеличила количество рейсов почти на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года – с 999 до 1147.

За это время «ХабАвиа» перевезла более 40,5 тыс. пассажиров. Это на 6,7% больше, чем за январь-сентябрь предыдущего года. Основная часть приходится на регулярные рейсы – 35,4 тыс. пассажиров, на совместные с другими авиакомпаниями – 2,3 тыс., на чартеры – свыше 5 тыс.

Пассажирооборот вырос почти на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года – с 39,6 до 43,4 млн пассажиро-километров (число пассажиров умножают на расстояние каждой перевозки с суммированием позиций).

Добиться позитивной динамики малой авиации непросто. Самолеты с малой вместимостью и небольшой крейсерской скоростью летают на значительные для них расстояния. Самые дальние перелеты – в Аян и Нелькан – занимают около четырех часов. Только с юга на север обширная территория Хабаровского края простирается на 1800 километров.

Увеличить пассажирские перевозки «ХабАвиа» смогла за счет расширения авиапарка.

— В 2021 году мы приобрели три самолета, что позволило нам увеличить количество перелетов. По договору с краевым министерством транспорта и дорожного хозяйства авиакомпания планирует в этом году выполнить на 101 рейс больше, чем в прошлом. И пока намеченные производственные показатели мы выполняем, — отметил Антон Русин, директор по стратегическому развитию «Хабаровских авиалиний».

Поддерживать пассажирские перевозки на высоком уровне помогает и краевая программа субсидированных авиабилетов. Она действует с мая по сентябрь включительно для граждан в возрасте от 12 до 23 лет, мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет, инвалидов I группы, детей-инвалидов и сопровождающих лиц, а также инвалидов с детства II и III группы. Они могут покупать билеты за половину стоимости. В этом году льготой воспользовались около 2000 льготников, что на 53% больше, чем прошлом году (1300 чел.). На эти цели из краевого бюджета будет выделено 10,3 млн рублей.

Помимо этого, правительство края субсидирует перелеты жителям шести отдаленных районов, которые имеют право на четыре перелета в год по льготной стоимости. Для взрослых такой билет стоит 4500 рублей, для детей – 3000 рублей. По состоянию на первое октября, по сниженной цене билеты приобрели 10,6 тыс. пассажиров. На компенсацию затрат из краевого бюджета перечислено около 68 млн рублей.