Дата | 10.10.2022 В рубриках: Армия
Мероприятие организовали при поддержке войсковых частей, расположенных на территории Краснофлотского района.
В сборах приняли участие студенты профессиональных образовательных организаций и призывники. Для них устроили показательные выступления спортсменов школы тхэквондо. Кроме того, собравшимся продемонстрировали приемы задержания и обезоруживания преступника, тактический бой в лесополосе с применением пиротехники и элементами военно-патриотической игры «Страйкбол».
Эта запись была опубликована 10.10.2022в 17:12. В рубриках: Армия.
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