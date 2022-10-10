Мероприятие организовали при поддержке войсковых частей, расположенных на территории Краснофлотского района.

В сборах приняли участие студенты профессиональных образовательных организаций и призывники. Для них устроили показательные выступления спортсменов школы тхэквондо. Кроме того, собравшимся продемонстрировали приемы задержания и обезоруживания преступника, тактический бой в лесополосе с применением пиротехники и элементами военно-патриотической игры «Страйкбол».