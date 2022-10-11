Сегодня губернатор края и врио заместителя командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе Юрий Вакуленко встретились с военнослужащими-дальневосточниками, призванными по частичной мобилизации для выполнения служебно-боевых задач на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, перед их отправкой в зону проведения специальной военной операции.

Встреча состоялась на площадке аэропорта имени Г.Н. Невельского Хабаровска.

Глава региона обратился к бойцам, которым предстоит мужественно выполнять свой долг:

— Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал: «Не мы начинали войну, мы ее заканчиваем». Я желаю всем, кто отправляется в зону боевых действий, военной удачи, здоровья, чтобы вы возвращались с победой! С нами Бог, а за нами – правда! Со своей стороны, мы оказываем поддержку войскам. Закуплены и поставлены в зону соприкосновения уже сотни единиц квадрокоптеров и дополнительного оборудования. Мы полностью обеспечиваем тех, кто призван в рамках частичной мобилизации, теплыми спальными мешками. Именной батальон «Генерал Корф» сформирован из жителей края и обеспечивается всем необходимым.

Также Михаил Дегтярев пообещал бойцам, сделать все возможное, чтобы их семьи чувствовали себя в безопасности.

— Мы позаботимся о ваших родных и близких. В каждом районе создан центр поддержки семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Я дал поручение чиновникам на местах самим постучаться и спрашивать, чем помочь, — заявил губернатор.

В завершении руководитель края пожелал всем военнослужащим веры, надежды и любви.

— Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет! – подчеркнул глава региона.

Перед отправкой в зону СВО волонтеры и неравнодушные граждане собрали и передали защитникам Родины наборы с предметами первой необходимости и сувенирами, сделанными своими руками.