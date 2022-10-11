Глава региона Михаил Дегтярев наградил лучших представителей агропромышленного комплекса в рамках официального приема, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечался накануне.

По словам губернатора, сельское хозяйство – одна из важнейших сфер для России и Хабаровского края.

— Благодаря вам люди обеспечены доступными, свежими и здоровыми продуктами. А это – неотъемлемая часть повышения качества жизни и комфорта наших граждан. Сегодня продовольственную безопасность в нашем регионе обеспечивают более 8,5 тысяч человек. И я убежден: мы движемся в верном направлении, — продолжил Михаил Дегтярев, обратившись к присутствующим в зале работникам отрасли.

Впервые с 2018 года в субъекте зафиксирован рост производства молока в том числе за счет краевой господдержки на приобретение крупного рогатого скота и возобновления системной племенной работы. Также в этом году появилась грантовая поддержка аграриев. Это позволит компенсировать часть затрат на создание картофелехранилищ и закупку техники.

— Наращивают объемы и наши птицефабрики, увеличивая выпуск яйца на 3-4 млн штук в год. Обеспеченность этим продуктом местных жителей – 85 % – лучший показатель в ДФО. Более того, успешно функционируют четыре крупных тепличных хозяйства мощностью более 8,5 тысяч тонн, еще одно появится до конца года, уже заявлено строительство двух новых комплексов, — рассказал глава региона.

Глава региона выразил уверенность, что в отрасли работают настоящие профессионалы. Лучших из них он наградил лично. Звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России» удостоен советник директора по вопросам АПК ООО «СКИФАГРО-ДВ» Александр Рог-Кустов. Заслуженным работником агропромышленного комплекса Хабаровского края признан директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Колос» Григорий Манздрюк. Также ряд специалистов отрасли получили из рук губернатора почетные грамоты и благодарности.

— Ваши трудолюбие и стремление к постоянному совершенствованию – залог стабильности и развития отрасли. Благодарю вас за преданность делу и желаю крепкого здоровья, благополучия и высоких урожаев! – пожелал в завершении всем аграриям Михаил Дегтярев.