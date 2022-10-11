Вступившие в силу изменения в законодательстве о квотировании обсудили представители Хабаровского регионального отделения ВОРДИ, работодатели и специалисты центра занятости населения.

Информационная встреча прошла на площадке Ресурсного центра по организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития.

Благодаря изменениям в законодательстве у работодателей, в том числе тех, у которых затруднено трудоустройство граждан с инвалидностью в силу специфики деятельности, появилась возможность заключать соглашения с иным работодателем или индивидуальным предпринимателем, краевыми общественными объединениями инвалидов.

Например, предприятие может заключить соглашение с общественной организацией инвалидов. В организации знают, какие условия труда нужды людям с той или иной нозологией. А площадки с готовыми рабочими местами готов предоставить региональный ресурсный центр по сопровождению лиц с аутизмом и тяжёлыми множественными нарушениями. Кроме необходимого оборудования, здесь есть специалисты, которые сопровождают и адаптируют людей с инвалидностью к различным занятиям. Сейчас в учебных мастерских ресурсного центра занимаются 15 человек.

— Сотрудник работает у иного работодателя, заключается соглашение между двумя работодателями, который подлежит квотированию и у которого трудится работник. И работодатель, подлежащий квотированию, компенсирует расходы по зарплате этому работнику. Также может компенсировать расходы на оборудование, оснащение специальных рабочих мест, просто рабочих мест, — объяснила начальник отдела комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Елена Охотник.

Всего в Хабаровске и Хабаровском районе порядка 1200 квотируемых рабочих мест. Больше половины из них остаются вакантными. Новые правила помогут их закрыть. Более того, работу смогут получить и инвалиды 1, 2 групп.