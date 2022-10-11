35 хореографов, более 500 танцоров из 38 коллективов представили 87 постановок на суд жюри XIII Дальневосточного регионального конкурса балетмейстеров-постановщиков.

На сцене выступили танцоры из Хабаровского, Камчатского и Приморского краёв, Амурской, Магаданской Сахалинской и Еврейской автономной областей.

Обладателем Гран-при стала балетмейстер Наталья Иванова и ансамбль «Фортуна» из Приморья.

Также были отмечены успехи коллективов из Хабаровска, Владивостока, ЕАО и посёлка Ключи Камчатского края.

— Задача конкурса – не только поддержка талантливых балетмейстеров, но и повышение престижа профессии. Так мы помогаем развитию не только профессионального, но и самодеятельного творчества на всём Дальнем Востоке, — отметила начальник отдела искусств и народного творчества минкультуры региона Ирина Куксова

Жюри, в состав которого вошли эксперты не только из Хабаровска, но и из центральной части России, возглавил Заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер-постановщик Государственного ансамбля «Русский Север» Виктор Шершнёв.

Программа конкурса включала и мастер-классы по композиции и постановке, исполнительской культуре, а также такими необходимыми качествами, как сила, выносливость и растяжка.

СПРАВОЧНО

Дальневосточный региональный конкурс балетмейстеров-постановщиков ежегодно проходит в Хабаровске. Организаторы – «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» и «Дальневосточная ассоциация любителей хореографического искусства».