Губернатор Михаил Дегтярев провел совещание регионального правительства по вопросу поддержки молодежи и молодежных проектов в Хабаровском крае. В центре внимания – создание российского движения детей и молодежи.

Как доложила и.о. председателя комитета по делам молодежи правительства региона Амалия Шихалева, в настоящее время в субъекте насчитывается более 378 тысяч представителей молодежи, наибольшая доля которых сосредоточена в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

— Я неоднократно говорил о том, что наш регион очень богатый и богат прежде всего талантливыми молодыми людьми. Их имена звучат на всероссийских олимпиадах. Наши молодые земляки с достоинством защищают честь края на всероссийских спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях, форумах. И мы ими гордимся! – сказал Михаил Дегтярев в начале заседания.

Высокие результаты обеспечиваются преимущественно за счет системного подхода к организации работы с подрастающим поколением и молодыми людьми. Основные целевые аудитории молодежной политики – школьники, студенты, работающая и служащая молодежь, молодые семьи и молодые бизнесмены. В числе наиболее актуальных направлений – молодежное предпринимательство, патриотическое воспитание, волонтерство.

— Хочу отдельно отметить и поблагодарить наших добровольцев за участие в акции «МЫВместе». Сейчас ее волонтеры сосредоточены на помощи мобилизованным гражданам и их семьям через центры поддержки, которые уже созданы в каждом районе. Это важная работа, которую люди оценивают очень высоко, — подчеркнул глава региона.

Далее Михаил Дегтярев обратил внимание присутствующих на совещании на новый закон, который в июле подписал президент страны Владимир Путин. Речь идет о федеральном законе по созданию российского движения детей и молодежи.

— Для его исполнения нам, субъектам Российской Федерации, надлежит подготовить инфраструктуру. В том числе организационную, материально-техническую и кадровую. Поэтому поручаю комитету по делам молодежи краевого правительства совместно с министерством образования и науки, органами местного самоуправления подготовить план действий по запуску в регионе Общероссийского движения детей и молодежи в крае! – заявил губернатор.

Положения нового нормативного правового акта призваны содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, воспитанию детей, их самореализации и организации досуга.

Параллельно начата работа и по созданию на территории субъекта пилотного центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Поручение выйти с такой инициативой и подготовить соответствующее обращение на имя вице-премьера – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева Михаил Дегтярев дал на прошлой неделе.