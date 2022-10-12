Клуб «Солдатские варежки» открыли жители Хабаровского дома-интерната для престарелых и инвалидов № 1. После объявления частичной мобилизации пожилые люди вооружились спицами, крючками, пряжей и принялись вязать тёплые вещи, которые затем отправят своим землякам, находящимся в зоне специальной военной операции. Носки, шарфы и варежки помогут военнослужащим зимой, когда такие вещи становятся жизненно необходимы.

Как рассказала идейный вдохновитель клуба Татьяна Еркина, помочь российским солдатам вызвались не только женщины, но и мужчины.

– Мы в силу наших ограниченных возможностей решили тоже внести свой вклад и помочь нашим ребятам в трудное для них время. Мы не только вяжем теплые вещи, но еще и отправляем с ними частичку тепла. Стараемся в каждый носочек положить записку со словами «Берегите себя, вас ждут дома». Уверены, что наши усилия оценят и кому-то они помогут вернуться домой, — поделилась Татьяна Еркина.

Как рассказали в учреждении, на одну пару носков или варежек в среднем уходит от одного дня до нескольких недель. Так как людям с инвалидностью любая деятельность дается не просто, то и времени она требует гораздо большего, чем обычно.

— Наши подопечные очень активно стали вступать в клуб, когда узнали, что все это для российских военнослужащих. Большинство постояльцев приходят вязать в студию, но есть и такие, кто в силу своего заболевания работает у себя в комнате. Для таких пенсионеров и инвалидов мы приносим спицы, пряжу как говорится «с доставкой на дом», — рассказала руководитель клуба Елена Колесникова.

Сейчас клуб «Солдатские варежки» насчитывает от 20 до 25 участников, из которых большинство — женщины. Активисты за семь дней уже связали более 10 пар варежек и носков, а теперь осваивают новое изделие — рукавицы. Так как у военных этот предмет одежды сильно отличается от стандартного, то начинающим мастерам потребовалась специальная выкройка. Посоветовавшись со знающими людьми, выкройку тоже решили сделать самостоятельно, благодаря чему теперь у клуба есть свой законченный цикл домашнего производства.