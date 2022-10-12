Сегодня это приоритетное направление акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ».

Городской штаб волонтёров «Добровольцы Хабаровска» оказывают адресную помощь в бытовых вопросах, собирают и доставляют необходимую гуманитарную помощь, организуют занятость детей мобилизованных граждан.

Горячая линия для заявок на оказание помощи: 8 800 200 34 11

Присоединиться к этой акции в качестве волонтёра может любой желающий, для этого нужно позвонить по телефону в Хабаровске: 467-061

Гуманитарную помощь для мобилизованных граждан и их семей собирают в будние дни с 11.00 до 18.00 по следующим адресам:

МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодёжи» (ул. Ленина, 85, 5 этаж, тел. 467-061

МАУ «Центр патриотического воспитания» (ул. Тургенева, 65б)

Подростково-молодёжный клуб «Юбилейный» (ул. профессора Даниловского, 25)

Подростково-молодёжный клуб «Вектор» (ул. Фрунзе, 60)

Подростково-молодёжный клуб «Геодезист» (ул. Геодезическая, 4)

Подростково-молодёжный клуб «Авиатор» (ДОС, 51)

Подростково-молодёжный клуб «Рассвет» (ул. Кубяка, 5а)

МФО «Хабаровск – город Героев» (ул. Зои Космодемьянской, 25)

Чтобы передать именно те вещи, в которых нуждаются мобилизованные граждане, необходимо ознакомиться с памяткой первоочерёдных потребностей.

Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена в России ещё в 2020 году – тогда она объединила людей, которые решили во время пандемии помогать другим. Проект #МыВместе инициировали Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и платформа DOBRO.RU. В октябре 2022 года приоритетным направлением акции стала помощь военнослужащим, мобилизованным гражданам и их семьям.