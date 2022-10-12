Региональные власти проинспектировали качество ремонта крыш, который проходит по программе капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Выезд показал, что Фонд капитального ремонта имеет эффективную систему формирования и распределения средств граждан. Также Регоператор подстроился к новым экономическим условиям и полностью перешел на отечественные материалы.

В объезде приняли участие представители минЖКХ, Фонда капитального ремонта, общественники, которые при общении с гражданами выявили основные причины, ведущие к необходимости ремонта кровель – некачественные работы со стороны подрядчика, влияние погодных условий, обветшание конструктивных элементов. При этом именно от собственников МКД зависит решение этих проблем. На общем собрании граждане могут определить, как будет формироваться фонд: на специальном счете или на счете Регоператора, и на какие нужды пойдут средства. Эффективность этого метода видна на примере дома по ул. Калинина, на котором завершается ремонт плоской кровли.

— На голосовании собственники решили, что этот вид ремонта сейчас самый важный, так как кровля была в плохом состоянии. Старое рубероидное покрытие не справлялось с осадками. В августе 2022 года были начаты ремонтные работы, стоимость работ составила 2,5 млн рублей, которые удалось сформировать благодаря накопленным средствам граждан и заимствованию недостающей суммы из Фонда капремонта. Взнос граждан Регоператору не пришлось повышать. Теперь на крыше новая стяжка, современное отечественное наплавляемое покрытие производства компании «Технониколь». На кровельных ремонтных работах по всему Хабаровску используются только российские материалы, — отметил директор Фонда капремонта Алексей Шишкин.

Особое внимание уделяется работе с производителями и поставщиками материалов. Утеплённая кровля улучшает тепловой баланс всего здания. Кроме того, могут уменьшатся счета за отопление, если в доме установлен индивидуальный тепловой пункт. Освобожденные средства можно потратить на другие нужды.

Председатель совета дома по ул. Яшина, 29, Татьяна Борисова рассказала участникам объезда, что из-за некачественной кровли жильцы часто жаловались на появление плесени и сырости в квартирах. Точечный ремонт проблемных участков, который проводили граждане своими силами, не дал долгосрочного результата, поэтому было принято решение обратиться в Фонд капремонта.

По словам начальника управления инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры при минЖКХ Татьяны Власкиной, когда граждане решают копить средства на счету Фонда капремонта, то при заказе работ они полностью освобождены от сложного процесса взаимодействия с подрядчиками: выбор организации, контроль за исполнением, окончательная приемка. Все это берет на себя краевой Фонд капремонта, а люди получают гарантию на 5 лет. Звонки и жалобы граждан прекратились – это основной показатель качества ремонта. Надежность работ напрямую зависит от отечественных рулонных покрытий «Техноэласт» и «Технониколь», обладающих высокой плотностью и значительной толщиной. Производитель дает на эти материалы 25 лет гарантии.

— Собственники дома по ул. Яшина планируют в будущем заменить лифтовое оборудование. У нас утверждена краевая программа капитального ремонта, в которую включены 7782 дома. По ним распределены виды капитального ремонта в соответствии с техническим состоянием каждого дома. Но собственники могут большинством голосов принять решение о необходимости срочного ремонта. Они проводят собрание, выбирают вид ремонтных работ, проводят голосование и относят протокол в Фонд капремонта, затем начинается непосредственно работа, — добавила Татьяна Власкина.

Стоит отметить, что в краевой план работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в 2022 году включено 505 домов. В них запланировано проведение 539 работ на 828 млн рублей. Отремонтировать крыши планируется на 60 МКД.