В Хабаровском крае мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) на полигоне «Князе-Волконский» осваивают стрельбу из пулеметов и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

В ходе подготовки пулеметчики в парах выполняют боевую стрельбу и отрабатывают тактическое перемещение по полю боя.

Военнослужащие из состава расчетов АГС-17 уже прошли курс теоретической подготовки, теперь закрепляют навыки и приемы стрельбы из автоматических гранатометов по целеуказанию от квадрокоптера.

Теоретическая часть предусматривала изучение технической стороны вооружения. Основной задачей курса является выработка у гранатометчиков АГС-17 навыков ведения современного боя, разведки местности с помощью квадрокоптеров и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

Кроме того, проводятся занятия по классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели.

В рамках практической части подготовки мобилизованные военнослужащие отработают задачи по уничтожению живой силы условного противника из пулеметов и автоматических гранатометов АГС-17.