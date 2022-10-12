В Хабаровском крае мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) на полигоне «Князе-Волконский» осваивают стрельбу из пулеметов и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».
В ходе подготовки пулеметчики в парах выполняют боевую стрельбу и отрабатывают тактическое перемещение по полю боя.
Военнослужащие из состава расчетов АГС-17 уже прошли курс теоретической подготовки, теперь закрепляют навыки и приемы стрельбы из автоматических гранатометов по целеуказанию от квадрокоптера.
Теоретическая часть предусматривала изучение технической стороны вооружения. Основной задачей курса является выработка у гранатометчиков АГС-17 навыков ведения современного боя, разведки местности с помощью квадрокоптеров и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.
Кроме того, проводятся занятия по классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели.
В рамках практической части подготовки мобилизованные военнослужащие отработают задачи по уничтожению живой силы условного противника из пулеметов и автоматических гранатометов АГС-17.
Эта запись была опубликована 12.10.2022в 11:41. В рубриках: Армия.
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