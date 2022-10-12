Власти Хабаровского края намерены снизить сроки разрешительных процедур на 30%. Для этого в регионе проведут ревизию все цепочек согласований, после чего обновят алгоритмы оформления документации. К работе уже подключились специалисты производственной системы «Росатом», у которых в этой сфере накоплен большой опыт.

— Наибольший эффект будет достигнут в таких отраслях, как строительство и ЖКХ. Инвестор должен получать все разрешения, землю и услугу техподключения к сетям без задержек в оптимальные сроки. Учитывая количество участников процесса, а это и ОМСУ, и ресурсоснабжающие организации, задача — сложная. Для ее решения мы также привлекаем к работе АНО «Региональный центр компетенций» и АНО «Агентство по привлечению инвестиций и развития инноваций Хабаровского края», которые обладают нужным опытом и компетенциями, — рассказал заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.

Протестировать качество предложенных алгоритмов планируется с помощью инструментов бережливого производства, в том числе картирования. Картирование –инструмент визуализации и анализа, с помощью которого выявляются и сокращаются неэффективные процедуры.

— К примеру, предприниматели жалуются на затянутость процесса получения разрешения на строительство. Сколько же на самом деле уходит на подачу пакета документов, запросы, на ожидание ответа от разных ведомств? Для этого сформируем карту процесса прохождения процедур и увидим слабые места, с которыми и будем работать: искать причины и пути сокращения потерь. По мнению бизнеса, больше всего в картировании нуждаются сферы строительства и ЖКХ, — пояснил АНО «Агентство по привлечению инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» Агентства Андрей Дымченко.

Начнут картирование с системы электронного документооборота. Как отметили эксперты, самая распространенная проблема — избыточная обработка документов или слишком большое количество согласований. Иногда только от регистрации документа до попадания к исполнителю проходит несколько дней. Так, к примеру, процедура разрешения на строительство, по оценке бизнеса, сейчас в крае занимает 120 дней (в регионах-лидерах ДФО – 52 дня). Она может сократиться на 36 дней.

— Правительство края открыто для участия в этой работе предпринимательских организаций, инвесторов, которые могут поделиться своим опытом, — отметил Виктор Калашников. – Главное, чего мы хотим добиться, – это повышение качества оказания услуг. У инвестора не должно быть повода для нареканий. В случае, если полномочий региона где-то не хватит, мы можем подключить органы федеральной власти – внедрение инвестиционного стандарта в регионах находится под самым пристальным контролем Правительства РФ. К процессу картирования будут привлечены непосредственные получатели услуг, которые и обозначат «болевые точки», а также деловые сообщества: «Деловая Россия», ТПП, РСПП.

Напомним, что работа по картированию и снижению сроков разрешительных процедур и согласований ведется в рамках Внедрения регионального инвестиционного стандарта. По инициативе губернатора Михаила Дегтярева в 2022 году Хабаровский край вошел в число регионов-пилотов. Ключевым элементом стандарта является свод инвестиционных правил. В нем как раз отражены все алгоритмы действий инвестора, в том числе и по получению разрешительной документации. Региональный инвестстандарт был разработан на федеральном уровне в помощь инвесторам в регионах.