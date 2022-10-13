Проведенными УФСБ России по Хабаровскому краю оперативно-розыскные мероприятия установлено, что 31-летний житель г. Хабаровска Черноусов В.А. и его 33-летний соотечественник Хошимов Ф.С., являясь приверженцами радикальных течений ислама осуществляли финансовую помощь террористической организации по личным мотивам. Черноусов В.А. и Хошимов Ф.С. добровольно перевели денежные средства на QIWI-кошелек, используемый международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность на территории Российской Федерации запрещена), что является особо тяжким преступлением.

Противоправное деяние выявлено и расследовалось УФСБ России по Хабаровскому краю. Собранная доказательная база позволила признать их виновными в совершении преступления по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

Рассмотрев материалы, возбужденных следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю уголовных дел, 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Черноусова В.А. к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, Хошимова Ф.С. к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При этом первые 2 года оба проведут в тюрьме.

Приговор вступил в законную силу.