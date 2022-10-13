В Хабаровский край с бизнес-миссией прибыла делегация Республики Беларусь во главе с заместителем Председателя Могилевского областного исполнительного комитета Русланом Страхаром. В первый день официального визита состоялось заседание рабочей группы правительства края и Республики Беларусь по вопросам развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

– В мае в ходе визита главы региона Михаила Дегтярева в Республику Беларусь было подписано соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краем и Республикой Беларусь. Одна из задач сегодняшней встречи – подвести итоги совместной работы. Итоги хорошие: за первое полугодие 2022 года товарооборот между Республикой Беларусь и Хабаровским краем вырос в 1,6 раза, – рассказал заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.

В этом году регион экспортировал в Белоруссию продукцию химической промышленности, машиностроения, металлы и металлоизделия, а также одежду и обувь. Среди наиболее перспективных сфер дальнейшего сотрудничества – машиностроение, авиастроение и фармацевтика. В этих отраслях в регионе уже есть ряд проектов с экспортным потенциалом. Также предприятия края готовы поставлять пластмассовые изделия, полимер-композитные конструкции, органоминеральные удобрения, сборные спортивные и детские площадки, продукцию медицинского назначения и другие изделия.

Из Республики Беларусь в Хабаровский край поставлялись продовольственные товары, машиностроительная продукция, одежда и обувь, продукция химической промышленности, металлы и металлоизделия, а также мебель.

В рамках обсуждения дальнейшего торгово-экономического сотрудничества стороны обговорили вопросы параллельного импорта, импортозамещения и логистики в условиях санкционного давления.

– Очень много товаров как из Республики Беларусь, так и из Хабаровского края проходят не напрямую, а через посредников. И где-то это обосновано и оправдано. Вместе с тем, порой это удлиняет логистические цепочки, увеличивает стоимость, что в итоге неинтересно никому. Поэтому вполне возможно создание каких-то мультимодальных логистических центров как на территории Хабаровского края, так и в Республике Беларусь, – рассказал руководитель делегации Республики Беларусь – заместитель Председателя Могилевского областного исполнительного комитета Руслан Страхар.

На заседании также рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере поставок белорусской техники: шахтных и карьерных самосвалов, погрузочной и вспомогательной горной техники, пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта, сельскохозяйственных машин. Представители Хабаровского края отметили потребность в создании сервисного центра для обслуживания данной техники на его территории.

В сфере агропромышленного комплекса стороны договорились об обмене опытом в области животноводства и растениеводства. Также в рамках научного сотрудничества планируется наладить обмен генетическими ресурсами и научными методиками в селекции.

– Именно такие форматы очных визитов дают нам возможность увидеть потребности друг друга и соответственно выстроить новые взаимоотношения. Сегодняшнее заседание как раз показало, что, во-первых, по всем направлениям нашего сотрудничества уже есть результаты. А во-вторых, по каждому из этих направлений наше сотрудничество можно кратно увеличить, – отметил Руслан Страхар.

Напомним, сегодня в краевой столице проходит международный форум «Республика Беларусь – Хабаровский край. Перспективы сотрудничества». На нем компании двух государств обменяются опытом и презентуют свою продукцию и услуги, а также подпишут ряд соглашений о сотрудничестве.