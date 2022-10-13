Почтовые отделения откроются после капитального ремонта в посёлке Де-Кастри, селах Гайтер и Богородское. В обновленных офисах выполнено удобное зонирование, установлены современная мебель и техника. Из федерального бюджета на эти цели выделено 45 млн рублей. Кроме того, построено новое здание в селе Пивань — там завершаются работы.

— Во многих населенных пунктах работа почтового отделения не ограничиваются выдачей посылок и отправлением писем и посылок. Туда приходят за государственными и социальными услугами, оформляют справки и денежные переводы, приобретают продукты. Поэтому важно, чтобы отделения были по-настоящему удобными для людей, — отметил министр цифрового развития и связи края Алексей Гусев.

Модернизация сельских почтовых отделений в регионе – часть масштабной работы по исполнению поручения Президента России. Программа рассчитана на 2022-2025 годы и затронет более 25 тысяч офисов в стране.

Напомним, в прошлом году в Хабаровском крае отремонтировали 11 отделений почтовой связи и открыли три новых современных офиса, в том числе в микрорайоне Красная Речка в Хабаровске.