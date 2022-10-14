На заседании городского оперативного штаба озвучили меры поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции, а также их семей.

В мэрии прошло заседание оперативного штаба по оказанию поддержки.

Как сообщила заместитель мэра города по социальным вопросам Ольга Мильчакова, уже подготовлены документы, регламентирующие компенсацию родительской платы в детских садах, питания для школьников и организации оздоровления детей в пришкольных лагерях в каникулярный период.

В настоящее время на согласовании находится проект постановления о предоставлении единовременной материальной помощи для отдельных категорий детей и юношества.

«Разработан алгоритм действий между структурными подразделениями администрации города. На решение вопросов семьи отводится пять дней. Этот период включает в себя оперативное перенаправление информации и получение обратной связи от исполнителя по поступившему вопросу», — сообщила спикер.

На базе муниципальных центров работы с населением, которые функционируют во всех районах краевого центра, семьям мобилизационных оказывают бесплатные услуги, среди которых консультации юристов и психологов; организация досуговых мероприятий и участие в работе семейных и детских клубов; посещение детьми групп кратковременного пребывания; каникулярная занятость.

Работают телефонные «горячие линии». Об оказании помощи семьям военнослужащих можно проконсультироваться в управлении социальной работы Хабаровска по телефону 40-91-63, по мерам поддержки в образовательных организациях – в управлении образования по номеру 8 900 340 09 04.

Установлено взаимодействие с краевым Центром поддержки мобилизованных граждан. На сегодня в Центр поступило 112 обращений от 56 семей хабаровчан.

По итогам заседания мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил заместителю по социальным вопросам Ольге Мильчаковой доработать документы, регулирующие формы поддержки, учитывая предложения Общественной палаты города; организовать помощь семьям военнослужащих в соответствии с решениями штаба; продолжить работу по оказанию адресной помощи людям, прибывающим с территорий проведения СВО; совместно с городски Советом ветеранов открыть счет по сбору средств в фонд поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции, и их семей.